Ο Γιάννης Νικοπολίδης πραγματοποιεί τις σπουδές του στην Ουάσιγκτον και στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν, ενώ αγωνίζεται ως τερματοφύλακας για την ομάδα ποδοσφαίρου της σχολής του.

Με τη φανέλα της φαίνεται πως τα καταφέρνει εξαιρετικά, κάνοντας εντυπωσιακή απόκρουση σε παιχνίδι.

Δείτε την επέμβαση:

What a save from Giannis late in the first half! #HoyaSaxa #BEfutbol pic.twitter.com/GActa5OYBD

— Georgetown Soccer (@GUHoyasMSoccer) 15 Σεπτεμβρίου 2018