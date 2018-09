Ο Πίρλο σκέφτεται να παίξει ξανά! (pic)

Αυτή ίσως είναι η πιο ευχάριστη είδηση της μέρας - που φυσικά σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

Στα 39 του, ο Αντρέα Πίρλο κάνει σκέψεις να επιστρέψει στη δράση, σύμφωνα με το «FOX».

Πριν από 11 μήνες είχε βάλει τέλος στη γεμάτη επιτυχίες καριέρα του αλλά το να... ιδρώσει ξανά φανέλα τον προβληματίζει έντονα.

Υποστηρίζεται, δε, πως ομάδα από την Αυστραλία (Avondale FC) του έχει κάνει πρόταση να τον πληρώνει ανά ματς.

Μένει να φανεί, λοιπόν, αν η εν λόγω πρόταση είναι ικανή να κάνει το «μαέστρο» να πιάσει ξανά την... μπακέτα του.

EXCLUSIVE@AvondaleFC84 are in advanced negotiations with Italian legend Andrea Pirlo over a blockbuster @FFACup appearance!https://t.co/E3TC4ow9DS

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) September 11, 2018