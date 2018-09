Έπαιξε 79 λεπτά στα 51 του χρόνια ο Γουεά! (vid)

Ο άλλοτε νικητής της Χρυσής Μπάλας και άλλοτε άσος της Άρσεναλ, ουσιαστικά αποφάσισε να παίξει για μια τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και για τον λόγο αυτό... ξεσκόνισε τα εξάταπά του έπειτα από πολλά χρόνια.

Με αρκετά παραπάνω κιλά, αλλά με όρεξη για το παιχνίδι, ο Γουεά βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για 79 λεπτά, στην ήττα (2-1) από τους Νιγηριανούς που παρέταξαν... αρκετά δυνατή σύνθεση.

President George Weah of Liberia at age 51 takes a free kick and tries a few trick on @NGSuperEagles defence. You are never too old to fulfil a dream. pic.twitter.com/oXqOEBfsgi

— Jide Ladipo (@JideDGreat) September 11, 2018