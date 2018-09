Ο Σον δε... σηκώνει πολλά-πολλά! Ο Κορεάτης άσος της Τότεναμ... ξεφτίλισε με τρελή «ποδιά» τον Ντιέγο Βαλντές,ο οποίος πριν τη σέντρα του ματς Χιλή-Ν. Κορέα, πόζαρε σαν σχιστομάτης

Chile midfielder Diego Valdes made a racist gesture before their match against South Korea, then Son did this to him two minutes into the match pic.twitter.com/7wygwvCLrS

