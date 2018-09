Πρώτη φορά βασικός στη Βραζιλία, δυο γκολ και μια ασίστ ο Ριτσάρλισον! (vids)

Ο φορ της Έβερτον, έπειτα από τρία γκολ με τη φανέλα των «ζαχαρωτών» και μια αποβολή, πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου για τη «σελεσάο» απέναντι στις ΗΠΑ και τα ξημερώματα της Τετάρτης έπαιξε από την αρχή απέναντι στο Ελ Σαλβαδόρ (5-0).

Την πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας της χώρας του, τη συνδύασε με δυο πολύ όμορφα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι, δίνοντας συνέχεια στο εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Richarlison scores his 2nd goal to make it 4-0 to Brazil. Clinical finishing from the young guy! pic.twitter.com/EQD2Btudkg

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) September 12, 2018