Μάχες οπαδών με... ευαγγελιστές για ένα γήπεδο στο Περού! (vid)

Οι πιστοί της Ευαγγελικής εκκλησίας με την ονομασία «El Aposento Alto», φορώντας κίτρινα κράνη και μπλε φανέλες, εισέβαλαν νωρίς το πρωί στο γήπεδο Alejandro Villanueva για να δηλώσουν περίτρανα πως αυτό ανήκει σ' εκείνους, ενώ μάλιστα, ύψωσαν πανό που είχαν ετοιμάσει και κλείδωσαν με αλυσίδα την κύρια θύρα του γηπέδου.

Οι οπαδοί της Alianza Lima, μιας εκ των δύο μεγαλύτερων συλλόγων στο Περού, είδαν στην τηλεόραση όσα συνέβαιναν και αμέσως... επιτέθηκαν, με τις συμπλοκές να διαλύονται από την παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις.

Η Alianza Lima, κάνοντας λόγο για παράνομη εισβολή στο γήπεδό της, ζήτησε ψυχραιμία επί του θέματος από τους υποστηρικτές της...

Ever wondered what a pitched battle between football fans and evangelical church-goers would look like? Thanks to Peru's Alianza Lima, now you don't have to... pic.twitter.com/OVLDb1ltaq

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) September 10, 2018