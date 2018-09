Ξεφτίλισε τον Νεϊμάρ στον διαιτητή: «Δεν είδες τι έκανε στο Μουντιάλ;»! (vid)

Ο Αμερικανός αμυντικός της Νιούκαστλ δεν παραπονέθηκε έντονα στον ρέφερι για το σφύριγμά του, στην ήττα (2-0) από τη «σελεσάο», αλλά προσπάθησε να κάνει τον διαιτητή να καταλάβει πως θα πρέπει να τσεκάρει λίγο καλύτερα τις φάσεις με τον Νεϊμάρ...

Του 'χει βγει το όνομα του Βραζιλιάνου αστέρα της Παρί μετά τις... εύκολες πτώσεις στο χορτάρι, στο Μουντιάλ της Ρωσίας και ο Γέντλιν πλησίασε στον ρέφερι μετά το μαρκάρισμα που έκανε και του είπε: «Δεν έβλεπες τι έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο;»...

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.

"Did you watch the World Cup???"

