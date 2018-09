«Ίντερ Μαϊάμι» το όνομα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μπέκαμ (pic)

Ο Μπέκαμ έδωσε την ονομασία «Ίντερ Μαϊάμι» στον σύλλογό του στο MLS, ενώ παράλληλα παρουσίασε, μέσω social media, και το σήμα της ομάδας.

«Τέσσερα χρόνια πριν ονειρευτήκαμε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Σήμερα είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το επίσημο σήμα του. Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι που μόλις ξεκίνησε. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτό είναι το Μαϊάμι», ανέφερε ο σύλλογος.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 Σεπτεμβρίου 2018