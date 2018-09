Ασταμάτητος Ρούνεϊ με δυο τρομερές ασίστ και ακόμα ένα γκολ! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Στην προ Ρούνεϊ εποχή, η ομάδα της Ουάσινγκτον είχε ποσοστό νικών στο 14%.

Με τον έμπειρο επιθετικό στο ρόστερ της, η DC United έχει φτάσει στο -6 από τη ζώνη των play-off του MLS!

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, κόντρα στην Atlanta, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε ξανά τη διαφορά.

Έβγαλε δύο τρομερές ασίστ στον Λουσιάνο Ακόστα, ενώ σκόραρε και ο ίδιος από την άσπρη βούλα, έπειτα από φάση στη δημιουργία της οποίας είχε συμβάλει!

Σε 11 ματς με τη νέα του ομάδα στο MLS, ο Γουέιν Ρούνεϊ έχει 4 γκολ και 5 ασίστ, διατηρώντας ολοζώντανες τις ελπίδες του κλαμπ για συμμετοχή στα Play-off...

'29 - Assist

'52 - Goal

'77 - Assist

Wayne Rooney was in fine form last night as he helped DC United to within 6 points of a play-off position with a 3-1 win over Atlanta United!

https://t.co/cANvOUbNRS pic.twitter.com/0RuFrFu4YN

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 3, 2018