Ο Μπολτ έκανε ντεμπούτο στην Αυστραλία! (vid)

Ο Γιουσέιν Μπολτ το πάλευε εδώ και μήνες και τελικά κατάφερε να κάνει το ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο. Ο Τζαμαϊκός έκανε προετοιμασία με τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς και σε φιλική τους αναμέτρηση πέρασε ως αλλαγή στο 71’ για να αποθεωθεί από 10.000 θεατές, φορώντας το νούμερο 95. Η ομάδα του κέρδισε τους ερασιτέχνες αντιπάλους της με 6-1, αλλά ο Μπολτ δεν ήταν ανάμεσα στους σκόρερς. Ο 32χρονος έφτασε κοντά στο γκολ σε μία φάση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

«Ήταν ωραία. Αυτό που περίμενα. Οι θεατές μου έδωσαν κίνητρο. Πιστεύω ότι η φυσική μου κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις πρώτες μου εβδομάδες εδώ. Ευχαριστώ πολύ τους Μάρινερς που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία», τόνισε ο Μπολτ.

...and here it is. Usain Bolt makes his professional debut as a player with the @CCMariners coming on as a sub (:@CCMariners) pic.twitter.com/TfBinjuRNO

