Βρήκε νέα ομάδα στην Αυστραλία ο Μπολτ!

Ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο έχει δοκιμαστεί σε διάφορους συλλόγους μέχρι σήμερα, όπως στους Μαμελόντι Σάνταουνς, την Ντόρτμουντ και τη Στρόμσγκοντσεντ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ποιο είναι αυτό; Να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής!

Ο Μπολτ πάντως δεν χάνει την ελπίδα του και ήδη βρήκε νέα ομάδα να προπονείται. Ο Μπολτ έφτασε σε συμφωνία με τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς από την Αυστραλία και θα προπονείται με την ομάδα για όσο διάστημα επιθυμεί. Όπως ανακοίνωσε ο αυστραλιανός σύλλογος δεν υπέγραψε τον Μπολτ με επαγγελματικό συμβόλαιο, απλά του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις προπονήσεις προκειμένου να πάρει ακόμα μια ευκαιρία για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι στην Αυστραλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Είναι όνειρό μου να παίξω επαγγελματικά ποδόσφαιρο και θα προσπαθήσω σκληρά στις προπονήσεις για να φτάσω στο κατάλληλο επίπεδο και να αφήσω το στίγμα μου στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας», σχολίασε ο Μπολτ.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.

Read more https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 7 Αυγούστου 2018