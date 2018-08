Ο ατζέντης του Ζλάταν φωτογραφήθηκε μαζί του πατώντας στις πλάτες του!

Ο Σουηδός σούπερ σταρ, που πάντα έχει όρεξη για πλάκα, έπειτα ανάρτησε τη φωτογραφία στα social media γράφοντας επική ατάκα:

«Όταν ο ατζέντης σου προσπαθεί να σου στύψει και το τελευταίο κέρμα».

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 Αυγούστου 2018