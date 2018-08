Η Υεμένη ταλαιπωρείται από το 2015 με εμφύλιο πόλεμο. Τα πυρά δεν λένε να κοπάσουν ούτε τη νύχτα. Τις τελευταίες ώρες στα social media, μάλιστα, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι από ποδοσφαιρικό αγώνα στη χώρα όπου φαίνονται οι ρουκέτες να εκτοξεύονται και να περνούν πάνω από το γήπεδο!

Soccer match in Yemen while the rockets fly overhead @LostWeapons pic.twitter.com/a0kfZrrlvu

— Samer Halim (@SamSstarr1) 4 Αυγούστου 2018