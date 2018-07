Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 33', πριν έρθει η ισοφάριση στο 38' με τον Ακόστα. Τελικά η ομάδα της Ουάσινγκτον έφτασε στη νίκη με γκολ του Τζάκσον στις καθυστερήσεις.

Wayne Rooney has finally scored his first MLS goal! pic.twitter.com/GyJZwUoQh2

— Transfer Man (@_transferman) 29 July 2018