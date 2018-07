Καθάρισε με Φαβίλι η Γιουβέντους (vid)

Ένα ημίχρονο έφτανε στην Γιουβέντους για να κερδίσει τη Μπάγερν στο πλαίσιο του International Champions Cup. Η «Μεγάλη Κυρία» επικράτησε με 2-0 των Γερμανών με τον Αντρέα Φαβίλι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης καθώς πέτυχε και τα δύο τέρματα. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο 32' και στο 40' διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

There are FIVE #ICC2018 games tonight. First up is @juventusfc vs @FCBayern in Philly and here are how the two teams line-up, brought to you by @Hertz #ICC2018 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/X77pc6oRAZ

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 25, 2018