Χωρίς Νεϊμάρ οι υποψήφιοι της FIFA για τον κορυφαίο της χρονιάς!

Η απουσία του Νεϊμάρ ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της FIFA στην ανακοίνωση των ονομάτων που θα διεκδικήσουν φέτος το βραβείο The Best για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς. Η βράβευση θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου και σε αυτήν θα λάβουν μέρος 10 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

Κριστιάνο Ρονάλντο

Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αντουάν Γκριεζμάν

Εντέν Αζάρ

Χάρι Κέιν

Κιλιάν Μπαπέ

Λιονέλ Μέσι

Λούκα Μόντριτς

Μοχάμεντ Σαλάχ

Ραφαέλ Βαράν

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane

For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d

— FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018