Ιμπραΐμοβιτς: «Εάν είχα έρθει 10 χρόνια νωρίτερα, θα ήμουν Πρόεδρος της Αμερικής» (vid)

Οποτε ανοίγει το στόμα του, ξέρεις ότι δεν είναι για να πει κάτι τυπικό. Για ακόμα μία φορά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέταξε την ατάκα του που έκανε τον γύρο του κόσμου. Αφού σκόραρε με ωραίο μονοκόμματο για 12η φορά στο MLS, εξήγησε on camera, ότι οι Αμερικανοί οφείλουν να κατανοήσουν το μεγαλείο του: «Από μία άποψη είστε τυχεροί, γιατί εάν είχα έρθει εδώ 10 χρόνια νωρίτερα, τώρα θα ήμουν Πρόεδρος της Αμερικής».

It had to be him. @Ibra_official makes no mistake. #PHIvLA pic.twitter.com/W8sM6wKKPa

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 22 Ιουλίου 2018