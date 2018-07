Ο Ζλάταν μετά από χτύπημα του Αμπουμπακάρ στο πρόσωπο κέρδισε το πέναλτι με το οποίο σκόραρε το 2-0 για τους Γκάλαξι επί των Κολόμπους. Όμως, ο «Ίμπρα» δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς λίγο αργότερα με μία τρομερή «ποδιά» στον Αμπουμπακάρ, άφησε τον Γκανέζο αμυντικό να τον ψάχνει στο γήπεδο!

This is so, so unfair @Ibra_official. pic.twitter.com/lbhdEd8JxI

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 8 Ιουλίου 2018