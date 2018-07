Στην Κίνα ο Σεμπά, ανακοινώθηκε από την Τσονγκίνγκ Λιφάν! (pics)

Η συνεργασία του Σεμπά με τον Ολυμπιακό έλαβε τέλος. Ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα και συγκεκριμένα στην Τσονγκίνγκ Λιφάν, με το κόστος της μετακίνησής του να ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt. Στην εν λόγω ομάδα, προπονητής είναι ο Μπέντο, με τον οποίο συνεργάστηκε στο Λιμάνι και σαφώς θα έπαιξε κι αυτός τον ρόλο του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Με τον Ολυμπιακό ο Σεμπά είχε από το 2015 μέχρι το 2018 99 ματς σ' όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας 11 γκολ και 19 ασίστ.

OFFICIAL: Chongqing SWM has signed Brazilian forward Seba from Olympiacos. pic.twitter.com/q1jk1Yj2LH

— Football China (@footballchina) July 3, 2018