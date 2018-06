Η φιγούρα του κοσμεί για το 2018 το cover του FIFA και το εν λόγω video game πήρε την απόφαση να συνεχίσει και για του χρόνου με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο εξώφυλλό του. Ετσι η εικόνα του CR7 παραμένει στο παιχνίδι και για το FIFA 19.

Be the first to see the #FIFA19 reveal. Set a reminder and tune in on June 9th https://t.co/sERArjXuuo pic.twitter.com/vZwO2ppPls

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2018