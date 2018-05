Ο Σουηδός σταρ ξεχώρισε για άλλη μια φορά με την κλάση του, αλλά αυτό δεν έφτανε με τους Γκάλαξι. Ο «Ίμπρα» με δύο δικά του γκολ προσπάθησε ως το τέλος να γυρίσει το ματς με το Ντάλας, αλλά δεν έφτανε, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 2-3.

Zlatan Ibrahimović bags his brace but it's too little too late as the Galaxy lose 3-2 to FC Dallas at home. #LAvFCD #DaretoZlatan #MLS pic.twitter.com/raTO6zvaMd

— Blaise Bourgeois (@BlaiseBourgeois) 31 Μαΐου 2018