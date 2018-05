Η Ιαπωνία το νέο σπίτι του Ινιέστα (pic)

Μετά από μια καριέρα στην Μπαρτσελόνα γεμάτη διακρίσεις και τίτλους, ο Αντρές Ινιέστα θα συνεχίσει να παίζει στην Ιαπωνία και την Vissel Kobe. Ο πρώην πλέον αρχηγός των «μπλαουγκράνα» που το τελευταίο διάστημα έχει γνωρίσει κυριολεκτικά την αποθέωση, ταξιδεύει μαζί με τον πρόεδρο της νέας του ομάδας Χιρόσι Μικιτάνι προς το Τόκιο ανεβάζοντας φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στον δρόμο για το νέο μου σπίτι, με τον καινούργιο μου φίλο».

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...

Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018