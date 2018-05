Ο Τέβες αρνήθηκε να χαιρετήσει αντίπαλο επειδή είναι οπαδός της Ρίβερ Πλέιτ! (vid)

Η Μπόκα Τζούνιορς δοκιμαζόταν στην Κολομβία κόντρα στην Τζούνιορ στην φάση των ομίλων του Copa Libertadores. Στην Τζούνιορ αγωνίζεται ο Τεόφιλο Γκουτιέρες ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει την αγάπη του για την αιώνιο αντίπαλο της Μπόκα, Ρίβερ Πλέιτ, έχοντας μάλιστα φορέσει και την φανέλα της.

Μάλιστα, όταν ο Γκουτιέρες αγωνιζόταν στην Αργεντινή με την φανέλα της Ροσάριο Σεντράλ είχε σκοράρει μέσα στο Μπομπονέρα πανηγυρίζοντας με προκλητικό τρόπο κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Τέβες.

«Αυτό που έκανε ο Τεο δεν με εκπλήσσει. Δεν ήταν απαραίτητο να πανηγυρίσει έτσι μπροστά στους οπαδούς μας, όλοι ξέρουμε, όμως, τι είδους άνθρωπος είναι» είχε δηλώσει το 2016 ο Τέβες ο οποίος ξημερώματα Πέμπτης αποφάσισε να μην δώσει το χέρι στον Γκουτιέρες.

Δείτε το βίντεο:

Carlos Tevez leaves Teo hanging in the pre-game handshakes. Careful Carlitos, Teo has busted a cap in people's asses for less than that pic.twitter.com/VSBdaO9IAt

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) 2 May 2018