Μουρίνιο: «Το "φαινόμενο" ο καλύτερος Ρονάλντο όλων των εποχών» (pic)

Ο Μουρίνιο συνυπήρξε βοηθός του Μπόμπι Ρόμπσον, με τον οποίο συνυπήρξαν μάλιστα στην Μπαρτσελόνα.

Εκεί γνώρισε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο. «Τον καλύτερο Ρονάλντο όλων των εποχών», όπως δήλωσε ο Πορτογάλος κάνοντας ξεκάθαρο το ποιον προτιμά.

«Ο Ρονάλντο Ναζάριο είναι ο καλύτερος Ρονάλντο όλων των εποχών! Ποτέ δεν έχω δεν παρόμοιο. Ήταν η καλύτερή σεζόν στην καριέρα του. Ο Μπόμπι Ρόμπσον ήταν σαν μπαμπάς του. Κατάλαβε την βραζιλιάνικη παιδική του προσωπικότητα και του έδωσε την ευλευθερία να παίξει στον αγωνιστικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά ο «Special One» στο ντοκιμαντέρ για τον Ρόμπσον.

JOSÉ MOURINHO:

"Ronaldo Fenômeno is the best Ronaldo of all-time. I've never seen anything like that." pic.twitter.com/e43MJ3FMAC

