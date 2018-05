Το πέναλτι που εκτέλεσε ο πρώην παίκτης της Μίλαν, Γκραμπριέλ Παλέτα στον αγώνα Κυπέλλου της Κίνας ανάμεσα στην Τιανζίν Κουανγιάν και Τσιανγκσού είναι... τραγικό. Η μπάλα μάλλον πέρασε εκτός γηπέδου!

Former AC Milan defender Paletta steps up to take a penalty in China. Shoots over the moon. SergioRamosesque, right? The pitch played a big role, though. #ACMilan #SerieA pic.twitter.com/FG6QamKRwk

