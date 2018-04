Οπαδός πήγε να δώσει τη φανέλα του στον τερματοφύλακα για να αγωνιστεί! (vid)

Στο πρωτάθλημα της Ουρουγουάης και στο παιχνίδι της Προγκρέσο με την Πενιαρόλ, ένας οπαδός που φορούσε τη φανέλα του τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας κατέβηκε στα αποδυτήρια για να του τη δώσει προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί!

Τι είχε συμβεί; Τα χρώματα της φανέλας του γκολκίπερ της Πενιαρόλ ήταν ίδια με αυτά του διαιτητή! Τελικά το πρόβλημα λύθηκε την τελευταία στιγμή με τον ρέφερι να αλλάζει χρώματα, και τον οπαδό να επιστρέφει στην εξέδρα.

Uruguay: Peñarol found out on arriving to Sunday's match against Progreso they had the wrong coloured keeper's shirt. A fan was pressed into lending his replica shirt to get the game going. pic.twitter.com/S6g5b3h2uZ

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) 29 Απριλίου 2018