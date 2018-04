Κατσίκα... μπούκαρε σε αγώνα στο Σουδάν (vid)

Σημειώθηκε γκολ με πέναλτι στον αγώνα Χόφενχαιμ - Αννόβερο; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*!(21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η Αλ Χιλάλ έκανε ό,τι μπορούσε για να νικήσει την Αλ Σόρτα προκειμένου να παραμένει στο κυνήγι του τίτλου.

Κάπου εκεί, ανέλαβε δράση μία κατσίκα που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Το ματς διακόπηκε και με την επανέναρξή του οι φιλοξενούμενοι σκόραραν!

Meanwhile in the Sudanese League.. pic.twitter.com/yiXlAdMVi0

— Wael Jabir (@waeljabir) April 26, 2018