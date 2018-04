Άγριο ξύλο σε κάμεραμαν και σεκιούριτι στη Νότιο Αφρική (vids)

Αδιανόητα πράγματα στη Νότιο Αφρική, καθώς οπαδοί της Κάιζερ Τσιφς εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να χτυπάνε άγρια στο κεφάλι έναν κάμεραμαν και έναν σεκιούριτι, αφήνοντάς τους αμφότερους αναίσθητους από το ξύλο. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ και οι δύο διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά απέφυγαν μεγάλη ζημιά και έλαβαν το εξιτήριό τους την επόμενη μέρα...

This is not ok. The last 10 seconds are HORRIFIC. There are NO words to describe this behaviour. Barbaric is too mild. @KaizerChiefs fans, do not be surprised if broadcasters refuse to show your games live #BanTheFans pic.twitter.com/BpIDnTxFZo

— Cindy Poluta (@CindyPoluta) April 22, 2018