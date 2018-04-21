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Κουπάτη με σούπερ Μπεργκ η Αλ Αΐν! (vid)

Κουπάτη με σούπερ Μπεργκ η Αλ Αΐν! (vid)

Η Αλ Αΐν κατέκτησε το πρωτάθλημα στα Εμιράτα επικρατώντας με 4-0 της Αλ Νασρ με τον Μάρκους Μπεργκ να πετυχαίνει χατ τρικ!  

Κουπάτη με σούπερ Μπεργκ η Αλ Αΐν! (vid)

Με μια στροφή να απομένει, η Αλ Αΐν επικράτησε 4-0 της Αλ Νασρ και σε συνδυασμό με την ήττα της Αλ Ουάντα βρέθηκε στο +7 και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Μπεργκ ήταν πρωτεργάτης και μάλιστα σφράγισε αυτή την επιτυχία με ένα χατ τρικ.

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