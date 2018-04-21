Κουπάτη με σούπερ Μπεργκ η Αλ Αΐν! (vid)

Με μια στροφή να απομένει, η Αλ Αΐν επικράτησε 4-0 της Αλ Νασρ και σε συνδυασμό με την ήττα της Αλ Ουάντα βρέθηκε στο +7 και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Μπεργκ ήταν πρωτεργάτης και μάλιστα σφράγισε αυτή την επιτυχία με ένα χατ τρικ.
"شو الجديد.. غير أن مجدك يزيد"#بيرج يسجل الهدف الأول للعين في مرمى النصر
والزعيم العيناوي يقترب خطوة من التتويج#العين_النصر pic.twitter.com/i0LGKbUtGB
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018
العين هو الخط الأحمر في دورينا #بيرج يسجل الهدف الثاني في مرمى النصر برأسية متقنة ويصل لهدفه الشخصي رقم 20#العين_النصر pic.twitter.com/FD73ePPxOA
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018
"احتفلوا يالعيناوية"#بيرج يسجل الهاتريك ويتصدر قائمة هدافي دورينا#العين_النصر pic.twitter.com/eSq56T56eb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018