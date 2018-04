Γκολάρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια από Πουλίδο (vid)

Ενα καταπληκτικό γκολ σημείωσε ο Άλαν Πουλίδο!

Μπορεί να μην φοράει πια τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά ο Άλαν Πουλίδο φροντίζει να μας κάνει να ασχολούμαστε με την χάρη του ακόμα.

Ο Μεξικανός, στο ματς με την Toronto FC, για τον πρώτο τελικό του CONCACAF Champions League έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα από πλάγια με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ετσι, έδωσε στη Γουαδαλαχάρα τη νίκη με 2-1.

GOOOOALLL!!

An incredible goal from Alan Pulido off a free kick right over Alex Bono

72'

▶️@torontofc 1 @Chivas 2#SCCL2018 #TORvCVG #TFC pic.twitter.com/JWU7GOhkeg

— 90MinutesChicago (@90MinutesChi) April 18, 2018