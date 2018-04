Το νέο... τεμάχιο του Ζλάταν στο MLS (vid)

Στο ντεμπούτο του σημείωσε δύο γκολ, κάνοντας τον κόσμο στην Αμερική να νιώσει τί έχει να ζήσει μ' αυτόν στο πρωτάθλημά τους.

Κόντρα στην Chicago Fire, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ήταν και πάλι... φωτιά σημειώνοντας ακόμα ένα τέρμα.

Όχι, δεν ήταν από το κέντρο, ούτε κάποιο ψαλιδάκι. Ήταν ένα γκολ από τον Ζλάταν, ο οποίος έστειλε την μπάλα συστημένη με το κεφάλι του την μπάλα στη δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Zlatan Ibrahimovic's goal vs. Chicago Fire, but the audio is replaced by "To Live and Die in LA" by 2pac.#LAGalaxy pic.twitter.com/D0wiySH58P

