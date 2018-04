Ο Παουλίνιο ύστερα από πτώση που είχε σ' ένα μαρκάρισμα, είδε το χέρι του να γυρίζει κι αμέσως άρχιζε να σφαδάζει!

Κοπανάει τα πόδια του και ουρλιάζει μη μπορώντας να αντέξει τον πόνο.

Ο αγκώνας του όπως θα δείτε (όσοι αντέξετε) του είχε γυρίσει εντελώς.

Προσοχή, σκληρές εικόνες!

WARNING: Look away if you're squeamish

Vasco's Paulinho suffers a horrific arm break against Cruzeiro pic.twitter.com/LSY5CBxmeZ

— Goal (@goal) April 5, 2018