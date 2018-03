Ταρίμπο Γουέστ: Ο κορυφαίος ελεύθερος παίκτης στο manager! (pics)

Πριν από λίγες ώρες, ο Ταρίμπο Γουέστ έκλεισε τα 43 έτη. Η καριέρα του διεθνούς Νιγηριανού αμυντικού στην... κανονική ζωή δεν ήταν αδιάφορη. Έφτασε το 1997 να πάρει μεταγραφή στην Ίντερ, έπειτα από μια δυνατή τετραετία στην Οσέρ. Έπειτα, πήγε και στη Μίλαν, χωρίς ωστόσο να «πιάσει». Πέρασε από Ντέρμπι, Καϊζερσλάουτερν και Παρτιζάν, προτού πάρει τελείως την κάτω βόλτα. Έπαιξε παράλληλα δύο Μουντιάλ και κατέκτησε Χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι περισσότεροι όμως δεν τον θυμούνται γι' αυτό. Στο Championship Manager 01/02, πιθανόν την πίο εθιστική εκδοχή του παιχνιδιού, ήταν πραγματικά ο άνθρωπος για όλες τις ομάδες! Και το σπουδαιότερο: Μπορούσες να τον αποκτήσεις ελεύθερο. Είτε ξεκινούσες με τη Μπαρτσελόνα, είτε με μια ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα, η πρόταση στον Γουέστ ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες. Σου εξασφάλιζε μια σταθερή παρουσία στην άμυνα, η οποία εξελισσόταν σε μια από τις κορυφαίες επιλογές του παιχνιδιού!

Πράγματι, αξιοπρόσεκτο για έναν ποδοσφαιριστή να γράφει ιστορία εκτός της χώρας του για την παρουσία του σε ηλεκτρονικό παιχνίδι (και για τα κοτσιδάκια στα μαλλιά), ενώ έχει φορέσει τη φανέλα δύο σπουδαίων ιταλικών συλλόγων!

Happy birthday to the hottest free agent in Champ Man history. A dreadlocked destroyer. A defensive colossus. A gun for hire who had new managers from Barcelona to Bradford scrabbling for his signature:

- Start New Game

- Board Expectations

- Sign Taribo West#ThankYouTaribo pic.twitter.com/Tv2W0MoHXc

— Proper Football (@sid_lambert) March 26, 2018