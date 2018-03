Γκολ με τρομερό «ψαλίδι» ο Καβάνι (vid)

Ο διεθνής στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν, από ασίστ του νυν επιθετικού της Μπαρτσελόνα με κεφαλιά, είχε χρόνο και ... έμπνευση ώστε να γυρίσει το κορμί του και να σκοράρει με καταπληκτικό τρόπο στην επικράτηση εις βάρος των Τσέχων, στο παιχνίδι που διεξήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στον μεγάλο τελικό της Δευτέρας, η «σελέστε» θα κοντραριστεί με την Ουαλία, που από την πλευρά της έφτασε στο εντυπωσιακό 6-0 επί των Κινέζων, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να γράφει ιστορία, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους «δράκους».

Cavani with an overhead kick to put Uruguay 2-0 up against Czech Republic. pic.twitter.com/i1iMNfUBQT

