Ο Κλάιφερτ... ντρίμπλαρε τη χειραψία του Μαραντόνα (vid & pic)

Στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού αγώνα στην Ελβετία συγκεντρώθηκαν πολλοί διάσημοι σούπερ σταρς του παρελθόντος. Κάποια στιγμή στην παρέα μπήκε και ο Πάτρικ Κλάιφερτ, ο οποίος άρχισε να χαιρετάει όσους ήταν στη γραμμή, αλλά για κάποιο λόγο όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα του έδωσε το χέρι του, ο Ολλανδός τον αγνόησε και πέρασε στον επόμενο (σ.σ.: Αντζελο Περούτσι).

Ωστόσο, στη συνέχεια κατάλαβε το λάθος του και έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να γράψει στο Instagram: «Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων».

Kluivert not a huge fan of Maradona I take it?

pic.twitter.com/6qVkznJ7xW

— Taz (@TazPhalora) March 21, 2018