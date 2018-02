Ο Πουλίδο θυμήθηκε το ντεμπούτο του, Ολυμπιακό και Λεβαδειακό (pic)

Στις 27/10/2010 ο Πουλίδο συστήνεται στην κύρια κατηγορία του Μεξκού.

Ο παίκτης, του οποίου η μεταγραφή στον Ολυμπιακό έγινε... σίριαλ γιορτάζει 8 χρόνια από το ντερμπούτο του και σε σχετική φωτογραφία που ανέβασε θυμήθηκε και το ελληνικό πέρασμά του.

Συγκεκριμένα έγραψε ο Μεξικανός:

«Μια μέρα μου είπε ο πατέρας μου πως το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις κάπου αλλά να διατηρηθείς εκεί. Χάρη στο Θεό συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από το ντεμπούτο μου στην πρώτη κατηγορία, αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος για όλα αυτά που έχω ζήσει και που έχω πραγματοποιήσει κάποια από τα όνειρά μου δίπλα σε μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ για όλα».

Un día me dijo mi papá, lo difícil no es llegar, si no mantenerse, gracias a DIOS ahora se cumplen 8 años de mi debut en primera división, me siento muy feliz por todo lo que voy logrando y que he cumplido cada uno de mis sueños alado de grandes jugadores, gracias por TODO pic.twitter.com/RScNDzokKs

