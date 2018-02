Τους τρόλαρε όλους ο Μπολτ αποκαλύπτοντας την... ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία υπέγραψε! (vid)

Ο Μπολτ είχε προαναγγείλει ότι το πρωί της Τρίτης θα αποκάλυπτε την ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία θα υπέγραφε, με όλον τον πλανήτη να περιμένει τα νέα με ανυπομονησία.

Τελικά αυτή ομάδα δεν είναι εκείνη των Μαμελόντι Σάνταουνς από τη Νότιο Αφρική, καθώς όπως αποδείχθηκε αυτό ήταν απλά ένα... τρολάρισμα του Τζαμαϊκανού σπρίντερ!

Όπως ανακοίνωσε ο Μπολτ, στις 10 Ιουνίου θα διεξαχθεί φιλικό στο Όλντ Τράφορντ για φιλανθρωπικό σκοπό της Unicef στο οποίο θα παίξει και ο ίδιος, ενώ θα συμμετάσχει και ο Ρόμπι Γουίλιαμς!

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018