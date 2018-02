Το νέο αστέρι της Ρεάλ ξάπλωσε και τραυμάτισε αντίπαλο με... ντρίμπλα (vid)

Η Φλαμένγκο επικράτησε με 2-0 της Μποαβίστα και κατέκτησε το Κύπελλο Γκουαναμπάρα με τον Βινίσιους Τζούνιορ να κάνει... όργια.

Εκτός από το γκολ που σημείωσε, το νέο αστεράκι της Ρεάλ Μαδρίτης, που παραμένει με τη μορφή δανεισμού στη Φλαμένγκο, ξάπλωσε στο έδαφος παίκτη της αντιπάλου, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε. Όχι δεν τον χτύπησε... Απλά τον ντρίμπλαρε!

Boavista defender Kadu got injured following this play by Vinicius Júnior. We wish him a safe recovery. pic.twitter.com/gSCjw9AokK

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) February 18, 2018