Tρελό ξύλο μεταξύ παικτών στη Βραζιλία και... 9 αποβολές (vid&pic)

Όλα ξεκίνησαν όταν ήρθε το γκολ της ισοφάρισης από την Μπαΐα στο 5' του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο σκόρερ Βινίσιους έκανε χειρονομίες στην εξέδρα, ο αντίπαλος τερματοφύλακας τον... βούτηξε και στη συνέχεια άρχισε το ξύλο με τους παίκτες των δύο πλευρών να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο Kickboxing, μιας και δεν έλειψαν από το... μενού μπουνιές και κλωτσιές.

Το ματς διακόπηκε στο 79' λόγω μη επάρκειας ποδοσφαιριστών της Βιτόρια. Συνολικά ο διαιτητής απέβαλε 9 παίκτες, (πέντε των γηπεδούχων και τέσσερις των φιλοξενούμενων).

Συγκεκριμένα, στη φάση του γκολ αποβλήθηκαν επτά παίκτες, μεταξύ των οποίων φυσικά κι ο σκόρερ που προκάλεσε τον χαμό.

Ωστόσο στο 78' και στο 81' οι Ουίλιαν και Μπρούνο άφησαν την ομάδα τους με έξι παίκτες και έτσι δεν μπορούσε να συνεχιστεί το ματς. Για το ποιος θα πάρει τους βαθμούς, όπως γράφεται στα Μέσα της Βραζιλίας, θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο.

It's all kicking off in Brazil.

Vitoria vs Bahia in the Brazilian Campeonato Baiano had to be abandoned, because too many players were sent off.

Wow, just wow. pic.twitter.com/LG4EScRwAL

