Στην Αυστραλία ο Ιντζίδης

Στην μακρινή Αυστραλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Ιντζίδης. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός συμφώνησε σε όλα με την South Melbourne FC, σύλλογος της Αυστραλίας της δεύτερης κατηγορίας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά την σεζόν του 2018, με τον Ιντζόγλου να έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Άρη, Παναχαϊκή, και Παναιγιάλειο. Στα τέλη Ιανουαρίου είχε υπογράψει στον Αιγινιακό αλλά αποχώρησε μετά από μόλις μία συμμετοχή.

We are excited to welcome former @PAOK_FC and @Aris_FC central defender for season 2018. #SMFC https://t.co/ldNNQuQYHB pic.twitter.com/IjPsNs1CKt

