Μπουκάλι στο πρόσωπο του διαιτητή Κλάτενμπεργκ (vid)

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι από τους διασημότερους Αγγλους διαιτητές και έχει μεταναστεύσει επαγγελματικά στη Σαουδική Αραβία, όπου βγάζει το παντεσπάνι του, σφυρίζοντας εκεί. Στο τελευταίο παιχνίδι του όμως δέχτηκε μπουκάλι στο πρόσωπο από την εξέδρα, αλλά αντέδρασε ψύχραιμα.

Mark Clattenburg getting hit in the face with a water bottle in #SaudiArabia. There’s a couple of seconds when he does that ‘no, I’m fine, FINE’ thing when you can tell he really just wants to cry. pic.twitter.com/LtqclgcTIE

