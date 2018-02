Ακόμα τα... κολλάει ο Μπερμπάτοφ (vid)

Από την Τούμπα και το γκολ με τη Βέροια στην Ινδία και στο τέρμα του με την Κελάρα Μπλάστερς. Ο Μπερμπάτοφ βρήκε δίχτυα δυο χρόνια μετά κι έδειξε πως στα 37 του χρόνια δεν έχασε το ένστικτο του γκολτζή!

Few more surreal 15-second passages of football than Wes Brown jostling for space at a set-piece, the words "Jackie Chan* will take this" and then Dimitar Berbatov (with his Pixar hairline) lazily half-volleying home his first Indian Super League goal.

(*Jackichand) pic.twitter.com/0aSc5daCta

— Adam Hurrey (@FootballCliches) February 8, 2018