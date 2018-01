Στην Κόνιασπορ με παρουσίαση Game of Thrones ο Ετό (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μπορεί σε δύο μήνες ο Σάμουελ Ετό να κλείνει τα 37, αλλά βρήκε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια. Εχοντας μείνει ελεύθερος από την Αντάλιασπορ (από το 2005 εκεί), υπέγραψε στην Κόνιασπορ και το τουρκικό club τον παρουσίασε στον... σιδερένιο θρόνο!

Samuel Eto’o has joined Turkish side Konyaspor... and the club have announced it in some style pic.twitter.com/vG4l2M7vP2

— Soccer AM (@SoccerAM) January 31, 2018