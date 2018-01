Το Ομάν κέρδισε στα πέναλτι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατέκτησε το Gulf Nations Cup στο Κουβέιτ και ακολούθησαν εφιαλτικές στιγμές. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών πολλοί οπαδοί βρέθηκαν στο κενό! Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, παρά μόνο τραυματίες.

Horrific scenes in Kuwait:

After the final tenths of fans fell down from the stands. No casualties, few injuries. Hard to watch #GulfCup2017 pic.twitter.com/NXcRIzrsQY

— BabaGol (@BabaGol_) January 5, 2018