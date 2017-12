Κοντά στην προεδρία της Λιβερίας ο Γουεά! (pic)

Ο Τζορτζ Γουεά είναι ο διάδοχος της επί 12 χρόνια προέδρου της Λιβερίας Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ. Περίπου 2.500.000 Λιβεριανοί ψήφισαν και μέσω αυτόν βγήκε πρόεδρος ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 1995 και τρεις φορές καλύτερος Αφρικανός (1089, 1994, 1995).

Στο δεύτερο γύρο ο Γουεά πήρε τις 12 από τις 15 περιφέρειες της χώρας και έτσι φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από το ύπατο πολιτικό αξίωμα της αφρικανικής χώρας.

Το τιτίβισμά του για την εκλογή του:

I am deeply grateful to my family, my friends, and my loyal supporters who contributed to our campaign during this extremely long election season. We are on the verge of making history for our people. #Liberia #Liberia2017 #ChangeforHope

— George Weah (@GeorgeWeahOff) December 26, 2017