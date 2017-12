Το γαλλικό πρωτάθλημα μπορεί να έχει διακοπή, ο Νεϊμάρ όμως δεν σταματά να προσφέρει θέαμα.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έπαιξε σε φιλανθρωπικό ματς, όντας με την ομάδα του καλού του φίλου και πρώην άσου της Παρί Νενέ.

Εκεί, λοιπόν, αποζημίωσε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο πετυχαίνοντας το γκολ που θα δείτε:

Neymar just scored this goal in a charity game in Brazil! pic.twitter.com/ApDQET4myi

— Andre Noruega (@AndreOstgaard) December 23, 2017