Ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ Τζετς, είναι κι επίσημα ο Πατίτο. Οι Αυστρλοί, ανακοίνωσαν την μεταγραφή αυτή μέσω των social media, με τον ποδοσφαιριστή να μένει ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Πλέον εκεί θα συναντήσει τον Ρόναλντ Βάργκας, που είχε συμπαίκτη και στην Ένωση.

Another massive addition for the January window.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

Patricio Rodriguez on board https://t.co/2IaoqGFqnn pic.twitter.com/zIToy0Wl8n

— NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) 21 Δεκεμβρίου 2017