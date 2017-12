Μυθική καθυστέρηση με το VAR στο γκολ της Ρεάλ (vid)

Ηταν ή όχι οφσάιντ; Ο Καζεμίρο έπιασε την κεφαλιά, από το κεφάλι του αμυντικού η μπάλα μπήκε γκολ, αλλά ο Μπενζεμά ήταν ακάλυπτος. Μόνο που ο διαιτητής όχι απλά έπρεπε να πάρει τη γνώμη του VAR, αλλά χρειάστηκε και πέντε λεπτά για να αποφασίσει ότι δεν μετράει. Δεν πρέπει να έχει χρειαστεί άλλος ρέφερι περισσότερο χρόνο. Η φάση έγινε στο 31' και το παιχνίδι άρχισε ξανά στο 36'.

GOAL It's been awarded! @Casemiro's protests are answered but this one's going to VAR... #ClubWC pic.twitter.com/Q4VfT9nk8I

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2017