Η Αλ Τζαζίρα παγώνει τους Μαδριλένους στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αφού με τον Ρομαρίνιο στο 41' ανοίγει το σκορ. Απολαύστε το τέρμα του πρώην φορ της Κορίνθιανς.

Λεβερκούζεν - Βέρντερ με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

GOOOL DE ROMARINHO!

The former #Corinthians striker gives Al Jazira the lead vs Real Madrid. pic.twitter.com/MztLAwCbct

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 13 Δεκεμβρίου 2017