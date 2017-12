Εμεινε άγαλμα ο Μαραντόνα όταν είδε το άγαλμά του (pics & vid)

Χειρότερο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να αντικρίσει ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα. Τον κάλεσαν στην Καλκούτα της Ινδίας, για να κάνουν τα αποκαλυπτήρια του τεράστιου αγάλματός του, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών δεν χάρηκε με αυτό που είδαν τα μάτια του.

Ο Μαραντόνα που αποτύπωσαν οι Ινδοί καλλιτέχνες μπορεί να κρατάει το τρόπαιο του Μουντιάλ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει σε εκείνον τον τύπο του 1986. Αφού ξεπέρασε πάντως το σοκ ο Αργεντινός θρύλος, φάνηκε να το διασκεδάζει.

Coming up on @3NewsIreland at 5.30: More soccer statue shame - this time it's Diego Maradona immortalised in bad sculpture. Who does it look like?? pic.twitter.com/akJectMU6p

— Tommy Martin (@TommyMartinTV3) December 11, 2017